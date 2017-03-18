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ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ BAKÜ DE ANILDI


ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ BAKÜ DE ANILDI
Tarih : 18 Mart 2017, 10:03
Puan Ver : Çanakkale Şehitleri Bakü De Anıldı(8/10)8


18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 102. yılı dolayısıyla Bakü Türk Şehitliği'nde tören düzenlendi.



Törene, Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Askeri Ataşe Tuğgeneral Zafer Ocak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, büyükelçilik çalışanları ile Türk kurumlarının temsilcileri ve Bakü Türk Anadolu Lisesi öğrencileri katıldı.



Büyükelçi Özoral'ın Şehitlik Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu ve iki ülkenin milli marşları okundu. Temsili şehit mezarlarına karanfil bırakan Özoral, şehitlik anı defterini imzaladı.



 



kaynak:haberler








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