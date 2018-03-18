Ankaralılar Müjde! 1 Liralık Otopark Dönemi Resmen Başladı
Komşunun 28 Yıllık Ambargosu Bitti
Son Dakika! Erdoğan, Çanakkale Köprüsü'nün Açılış Tarihini Açıkladı
Erkekler Eğlenceye Kadınlardan Daha Fazla Harcıyor
Son Dakika! Bahçeli, Mhp Genel Başkanlığına Yeniden Seçildi
Sabah İş, Akşam Hücre! Ultra Lüks Bir Kayak Merkezi Değil, Dünyanın En Modern Hapishanesi
Hollywood'a Göz Diken Suudi Prens, Abd Yıldızlarına Kucak Açtı
Bebek Bekleyen Caner İle Şükran'dan Bir Müjdeli Haber Daha!
Hayat Hikayesini Anlattı, Hakkındaki Tüm İddialara Cevap Verdi
Pazar Gezmesinde Olanlar Dikkat! Meteoroloji Sağanak İçin Saat Verdi
Derbide Gol Atamayan Gomis: Tanrı İstemedi
Çanakkale Savaşı'ndaki Gönüllü Asker Çocuk Ve Şehit Eren Bülbül Aynı Karede
İngiltere'de Şov Yapan Cenk: Ellerimi Hissetmiyorum
Survivor'da Gergin Anlar! Sema'yı Zor Tuttular
İzne Gelen Asker, Ahırda Boynundan Asılı Halde Bulundu
Mhp'de Kurultay Günü! Bahçeli Tek Aday
Bu Hafta Yatırımcısına En Çok Kazandıran Dolar Oldu
Karamollaoğlu: Şartlarımız Yerine Getirilirse Seçim İttifakını Oturur Konuşuruz
Teröristlere Baskın! 2 Sığınak Dolusu El Yapımı Patlayıcı Bulundu
Tsk Envanterini Güçlendiriyor! İki Anka Daha Teslim Edildi

Çanakkale Savaşı'ndaki Gönüllü Asker Çocuk ve Şehit Eren Bülbül Aynı Karede

ÇANAKKALE SAVAŞI'NDAKİ GÖNÜLLÜ ASKER ÇOCUK VE ŞEHİT EREN BÜLBÜL AYNI KAREDE

103'üncü yılı kutlanacak Çanakkale Zaferi için bu yıl bir kamu spotu hazırlandı. '"Birileri var" temalı afişte, şehit Eren Bülbül ile Çanakkale Savaşı'ndaki asker çocuğun fotoğrafı birlikte kullanıldı.

Tarih : 18 Mart 2018, 13:20
Puan Ver : Çanakkale Savaşı'ndaki Gönüllü Asker Çocuk Ve Şehit Eren Bülbül Aynı Karede(10/10)6

"Birileri Var" sloganıyla çekilen film ve hazırlanan beste, Çanakkale Zaferi'nin 103'üncü yılı kutlamalarında ülke genelinde kullanılacak. Kamu spotunda bir çok ünlü yer aldı.

ÇANAKKALE ZAFERİ HER YIL FARKLI TEMAYLA KUTLANACAK

Kültür Bakanlığı ile Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, 103. yılı kutlanacak Çanakkale Zaferi'ne ülke genelinde farklı temalarla dikkat çekecek.

Çanakkale'de ve tüm ülkede gerçekleştirilen Çanakkale Zaferi kutlamaları bundan böyle her yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından oluşturulacak bir tema ile yürütülecek. Böylece Çanakkale Zaferi kutlamaları her yıl farklı bir noktaya dikkat çekecek ve farkındalık yaratacak bir yaklaşım sergilenecek.

YIL DÖNÜMÜ İÇİN FİLM HAZIRLANDI

Yıl dönümü için hazırlanan filmde, 18 Mart'ta Çanakkale'de, 15 Temmuz'da ülke çapında olduğu gibi, gerekirse yine her zaman öne atılacak birileri olduğu vurgulanarak "biri" diye bahsedilen kahramanların içimizden komşumuz, kardeşimiz, kısaca bizim insanımız olduğu anlatılıyor.

ŞEHİT EREN BÜLBÜL VE GÖNÜLLÜ ASKER AYNI KAREDE

Genelkurmay Başkanlığı, Çanakkale Zaferi'ne ait az bilinen fotoğrafları paylaştı. Kültür Bakanlığı ise hazırladığı 'Birileri var' temalı afişlerden birinde, 15 yaşında teröristlerce şehit edilen Eren Bülbül ile Çanakkale Savaşı'nda gönüllü bombacı olan bir çocuğun fotoğrafı birlikte kullanıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Çanakkale  Savaşı  Ndaki  Gönüllü  Asker  Çocuk  Ve  Şehit  Eren  Bülbül    
Aynı  Karede    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER