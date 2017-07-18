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Çanakkale Boğazı'nda Yunan Bandıralı Gemi Karaya Oturdu

ÇANAKKALE BOĞAZI'NDA YUNAN BANDIRALI GEMİ KARAYA OTURDU

Çanakkale Boğazı'ndan geçmekte olan Yunan bandıralı "Krıtı Sea" isimli gemi, bu sabah saatlerinde Nara burnu açıklarında karaya oturdu.

Tarih : 18 Temmuz 2017, 10:40
Puan Ver : Çanakkale Boğazı'nda Yunan Bandıralı Gemi Karaya Oturdu(10/10)6

Çanakkale Boğazı'nda 183 metre boyunda ve 28 bin 553 groston ağırlığındaki Yunanistan bandıralı "Krıtı Sea" isimli tanker, karaya oturdu.

ARIZALANAN GEMİ KARAYA OTURDU

Çanakkale Boğazı Nara Burnu açıklarında, Malta'dan Gürcistan'ın Batum Limanı'na giden, 183 metre boyunda ve 28 bin 553 groston ağırlığındaki Yunanistan bandıralı "Krıtı Sea" isimli tanker, belirlenemeyen bir sebeple arızalandı. Arızalanan gemi karaya oturdu.

KAPTAN YARDIM TALEBİNDE BULUNMADI

Daha sonra geminin kaptanı durumu, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirdi ancak yardım talebinde bulunmadı.

KURTARMA ÇALIŞMALARI İÇİN RÖMORKÖRLER SEVK EDİLDİ

Bölgeye güvenlik nedeniyle, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kıyı Emniyeti-9" ve "Kurtarma-4" isimli römorkörler sevk edildi. Geminin kendi imkanlarıyla kurtarma çalışması yapacağı belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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