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çanakkale boğazı'nda yük gemisi karaya oturdu

ÇANAKKALE BOĞAZI'NDA YÜK GEMİSİ KARAYA OTURDU

Romanya'dan Fas'a giden 86 metre uzunluğundaki kuru yük gemisi, Çanakkale Boğazı'nda karaya oturdu.

Tarih : 06 Kasım 2015, 08:58
Puan Ver : Çanakkale Boğazı'nda Yük Gemisi Karaya Oturdu(5/10)6


Gibraltar bandıralı "Schillig" adlı gemi, Çanakkale Boğazı'nda karaya oturdu.



Romanya'nın Constanta Limanı'ndan Fas'ın Casablanca Limanı'na giden 86 metre uzunluğunda ve 3 bin 194 groston ağırlığındaki kuru yük gemisi henüz belirlenemeyen bir nedenle rotasından çıktı.



Gemi, Çanakkale Boğazı'nın Kepez Dalyan Burnu mevkisindeki balıkçı barınağı yakınlarında karaya oturdu.



Kaptanın durumu, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'ne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye güvenlik amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait (KEGM) "Kurtarma-4" isimli römorkör gönderildi.








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