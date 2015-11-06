

Gibraltar bandıralı "Schillig" adlı gemi, Çanakkale Boğazı'nda karaya oturdu.







Romanya'nın Constanta Limanı'ndan Fas'ın Casablanca Limanı'na giden 86 metre uzunluğunda ve 3 bin 194 groston ağırlığındaki kuru yük gemisi henüz belirlenemeyen bir nedenle rotasından çıktı.







Gemi, Çanakkale Boğazı'nın Kepez Dalyan Burnu mevkisindeki balıkçı barınağı yakınlarında karaya oturdu.







Kaptanın durumu, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'ne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye güvenlik amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait (KEGM) "Kurtarma-4" isimli römorkör gönderildi.