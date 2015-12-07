

Feribot iskelesi detayı- Eceabat Limanından detaylar- Şehir içi sis detayları - Boğaz, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.Boğazda etkisini artıran sis, görüş mesafesini yarım milin altına düşürdü. Bunun üzerine Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, geçiş yapacak gemilerin kaptanlarını telsiz anonslarıyla uyararak boğazı çift yönlü transit gemi geçişlerine kapattı.Sisin etkisini kaybetmesinin ardından trafik normale dönecek.Çanakkale-Eceabat ile Çanakkale-Kilitbahir hattında sis nedeniyle araba vapuru ve feribot seferleri iptal edildi.