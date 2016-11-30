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ÇANAKKALE BOĞAZI'NDA TEHLİKELİ DAKİKALAR!


ÇANAKKALE BOĞAZI'NDA TEHLİKELİ DAKİKALAR!
Tarih : 30 Kasım 2016, 11:14
Puan Ver : Çanakkale Boğazı'nda Tehlikeli Dakikalar!(10/10)9


Rusya'nın Novorossiysk Limanı'ndan İtalya'nın Trieste Limanı'na gidecek olan 274 metre uzunluğunda ve 140 bin metrik ton fuel oil yüklü petrol tankeri olan Türk bayraklı 'Beşiktaş Bosphorus' ile Rusya'nın Kavkaz Limanı'ndan Malta Valletta Limanı'na gideceği öğrenilen 274 metre uzunluğunda ve 4 bin 700 metrik ton fuel oil yüklü Bahama bayraklı 'Chryssi' adlı fuel oil tankeri, Çanakkale Boğazı girişinde sürtünerek çarpıştı. Saat 06.43'te meydana gelen kaza, Çanakkale Boğazı'nın Marmara Denizi girişindeki Karabiga 2 numaralı demirleme mevkiinde meydana geldi. Bahama bayraklı 'Chryssi' adlı tankerin, Çanakkale Boğazı'na giriş yapmak üzere 22 Kasım'da bölgeye gelerek demir attığı, Türk bayraklı Beşiktaş Bosphorus adlı tankerin ise 24 Kasım'da aynı yere demirlediği öğrenildi.



 



kaynak:sabah








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