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ÇANAKKALE BOĞAZI'NDA HAREKETLİ DAKİKALAR


ÇANAKKALE BOĞAZI'NDA HAREKETLİ DAKİKALAR
Tarih : 03 Aralık 2015, 11:56
Puan Ver : Çanakkale Boğazı'nda Hareketli Dakikalar(9/10)11


Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na saat 08.30'da giriş yapan 3 farklı ülkeye ait savaş gemisi, Çanakkale önlerinden peş peşe geçti. İlk olarak saat 09.30'da Portekiz Donanması'na ait 334 borda numaralı 'NRP D. Francisco De Almeida' Çanakkale önlerine ulaştı.

Ardından İspanya Donanması'na ait 103 borda numaralı 'SPS Blas De Lezo' Çanakkale önlerine geldi. Son olarak da Kanada Donanması'na ait 338 borda numaralı 'HMCS Winnipeg' Çanakkale Boğazı'na girdi. Üç gemiye de Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.








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