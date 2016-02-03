O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

ÇANAKKALE BOĞAZI'NDA DENİZ SUYU 15 METRE ÇEKİLDİ


ÇANAKKALE BOĞAZI'NDA DENİZ SUYU 15 METRE ÇEKİLDİ
Tarih : 03 Şubat 2016, 12:39
Puan Ver : Çanakkale Boğazı'nda Deniz Suyu 15 Metre Çekildi(9/10)9


İl merkezinde bazı mevkilerde deniz suyunun çekilmesinin ardından, kayalıklardaki yosunlar ve bazı deniz canlıları ortaya çıktı. Kıyıda çekilmenin görüldüğü noktalara gelen bazı vatandaşlar, hatıra fotoğrafı çektirdi.



Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Mühendislik Fakültesi Uygulamalı Jeoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ziya Sedat Çetiner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deniz çekilmesinin Boğaz'da yılın belli dönemlerinde görüldüğünü söyledi.

Aynı durumun geçen yıl da görüldüğünü hatırlatan Çetiner, şöyle konuştu:



"Yakın çevremizde birkaç gün içinde olan deprem aktivitelerini inceledik. Bu verilere göre, Çanakkale civarında denizin çekilmesine neden olabilecek sismik bir hareketlilik gözlenmemektedir. Deniz seviyesindeki değişimlerin yer hareketleri kaynaklı bir çekilme, diğer bir deyişle deprem habercisi olup olmadığının sağlıklı olarak belirlenebilmesi için uzun soluklu gözleme dayanan bir izleme sürecinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Kış mevsiminde olmamıza rağmen sıcaklıkların belli aralıklarla mevsim normalleri üzerinde seyredip aniden düşmesi, kıyıda oluşan böyle bir çekilme hareketinin yer hareketlerinden ziyade meteorolojik kaynaklı olabileceği tezini desteklemektedir."








Etiketler: Çanakkale  Boğazı  Nda  Deniz  Suyu  15  Metre  Çekildi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER