

İl merkezinde bazı mevkilerde deniz suyunun çekilmesinin ardından, kayalıklardaki yosunlar ve bazı deniz canlıları ortaya çıktı. Kıyıda çekilmenin görüldüğü noktalara gelen bazı vatandaşlar, hatıra fotoğrafı çektirdi.







Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Mühendislik Fakültesi Uygulamalı Jeoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ziya Sedat Çetiner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deniz çekilmesinin Boğaz'da yılın belli dönemlerinde görüldüğünü söyledi.



Aynı durumun geçen yıl da görüldüğünü hatırlatan Çetiner, şöyle konuştu:







"Yakın çevremizde birkaç gün içinde olan deprem aktivitelerini inceledik. Bu verilere göre, Çanakkale civarında denizin çekilmesine neden olabilecek sismik bir hareketlilik gözlenmemektedir. Deniz seviyesindeki değişimlerin yer hareketleri kaynaklı bir çekilme, diğer bir deyişle deprem habercisi olup olmadığının sağlıklı olarak belirlenebilmesi için uzun soluklu gözleme dayanan bir izleme sürecinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Kış mevsiminde olmamıza rağmen sıcaklıkların belli aralıklarla mevsim normalleri üzerinde seyredip aniden düşmesi, kıyıda oluşan böyle bir çekilme hareketinin yer hareketlerinden ziyade meteorolojik kaynaklı olabileceği tezini desteklemektedir."