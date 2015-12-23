

Sabah'ta yer alan habere göre Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.







Kentte, sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran sis, görüş mesafesinin azalmasına neden oldu. Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü (VTS) yetkilileri, gemileri telsizle uyararak boğazı çift yönlü transit gemi geçişlerine kapattı.