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ÇANAKKALE AÇIKLARINDA YOLCU GEMİSİ İLE TANKER ÇATIŞTI


ÇANAKKALE AÇIKLARINDA YOLCU GEMİSİ İLE TANKER ÇATIŞTI
Tarih : 27 Haziran 2015, 09:34
Puan Ver : Çanakkale Açıklarında Yolcu Gemisi İle Tanker Çatıştı(5/10)7


Alınan bilgiye göre, Yunanistan'dan İstanbul'a giden 162 metre  boyundaki Malta Bayraklı "Louis Crıstal" isimli yolcu gemisi ile Rusya'nın Tuapse  Limanı'ndan Malta'ya yolculuk yapan 182 metre boyundaki Marshall Adaları bayraklı  "STİ Pimlico" isimli tanker, Çanakkale Boğazı'nın Gelibolu Feneraltı açıklarında çatıştı. Kazanın ardından Boğaz, çift yönlü olarak transit gemi  geçişlerine kapatıldı.








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