

Alınan bilgiye göre, Yunanistan'dan İstanbul'a giden 162 metre boyundaki Malta Bayraklı "Louis Crıstal" isimli yolcu gemisi ile Rusya'nın Tuapse Limanı'ndan Malta'ya yolculuk yapan 182 metre boyundaki Marshall Adaları bayraklı "STİ Pimlico" isimli tanker, Çanakkale Boğazı'nın Gelibolu Feneraltı açıklarında çatıştı. Kazanın ardından Boğaz, çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.