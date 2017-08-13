CAN KURTARMAYA GİDEN AMBULANSIN ÇARPTIĞI ADAM HAYATINI KAYBETTİ
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, beyin kanaması geçiren hastayı hastaneye yetiştirmeye çalışan ambulans, 77 yaşındaki bir vatandaşa çarparak ölümüne neden oldu.
Can kurtarmaya giden ambulans başka bir vatandaşın canını aldı. Korkunç kaza Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde meydana geldi.
BEYİN KANAMASI GEÇİREN HASTAYI, HASTANEYE YETİŞTİRMEYE ÇALIŞIYORDU
Beyin kanaması geçiren bir hastayı hastaneye yetiştirmeye çalışan ambulans, tarladan aniden önüne çıkan Sami Onat'a çarptı. Sami Onat çarpmanın etkisiyle yolun kenarına savruldu.
AMBULANSIN ÇARPTIĞI VATANDAŞ, HAYATINI KAYBETTİ
Kazaya karışan ambulanstaki sağlık ekibi yaralıya ilk müdahalede bulunurken, kazayı haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi tarafından İzmit'te özel bir hastaneye kaldırılan Sami Onat yaşamını yitirdi. Kazaya karışan ambulans ise beyin kanaması geçiren hastayı hastaneye götürdü. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: haberinburada
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