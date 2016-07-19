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CAN GÜVENLİĞİNE ZARAR VERECEK DAVRANIŞLARDAN SAKININ


CAN GÜVENLİĞİNE ZARAR VERECEK DAVRANIŞLARDAN SAKININ
Tarih : 19 Temmuz 2016, 17:42
Puan Ver : Can Güvenliğine Zarar Verecek Davranışlardan Sakının(5/10)7


İstanbul Valiliği 15 Temmuz'da yaşanan darbe girişimi sonrasında meydanları dolduran vatandaşları kendilerinin ve başkalarının can güvenliğine dikkat etmelerini isteyerek, şu açıklamayı yaptı: "Ülkemize ve demokrasimize karşı girişilen karanlık ve hain darbe oyunu milletimizin ve güvenlik güçlerimizin hukuka ve demokrasiye olan güçlü bağlılığı ile bertaraf edilmiştir. Bu süreç içinde sokaklara ve meydanlara çıkarak devletimizin, demokrasimizin, birlik ve beraberliğimizin sahiplenilmesi ve korunması yönünde yüksek bir onur ve cesaret gösteren milletimizin kıymetli evlatlarına sonsuz minnet ve teşekkürlerimizi sunarız.



Vatandaşlarımızın bundan sonraki günlerde de meydanlarda bu güçlü duruş ve desteklerini azaltmadan devam ettireceklerine yürekten inanıyoruz. Aziz milletimizin bu desteklerini hukuk içinde kalarak kendilerinin ve başkalarının can ve mal güvenliğine zarar verecek davranışlardan sakınarak yüksek heyecan, hassasiyet ve vakar içerisinde göstermelerini, provokatif çağrılara ve tahriklere itibar etmemelerini ve güvenlik güçlerimizin görevlerini kolaylaştırıcı bir tavırla hareket etmelerini rica ediyoruz.Bu vesileyle hain saldırılar nedeniyle hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve baş sağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."








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