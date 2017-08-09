Amerika'nın Teksas eyaletinde San Antonio Üniversitesi'nde çalışan coğrafya profesörü Charles K. Smith, eyaletin kampüs içinde silah taşınmasına izin veren kanununu protesto etmek için derse miğfer ve çelik yelekle girdi.

KENDİNİ KAMPÜS İÇİNDE GÜVENDE HİSSETMEDİĞİNİ BELİRTTİ

Profesör Smith yaptığı açıklamada, artık kendini kampüs içinde güvende hissetmediğini ve bu şekilde silah taşınmasına izin veren kanunu protesto ettiğini söyledi. Profesörün bu hareketi tepkilere neden oldu.

"CAN GÜVENLİĞİMİN OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Profesör, savaş meydanında giyilen elbiseleri giydiği fotoğrafı sosyal medya üzerinden "Daha önce kampüste silah taşımak yasaktı ama artık serbest. Bu yüzden can güvenliğimin olmadığını düşünüyorum" notuyla paylaştı. Fotoğraf sosyal medya kullanıcıları arasında farklı tepkilere neden oldu.

"GEZEGENDE İNSAN HAYATINDAN DAHA DEĞERLİ BİR ŞEY YOK"

Profesör, daha önce kendisine sinirlenen öğrencilerin silahlarını evden getirdiklerini, ama eve gidip gelene kadar sinirlerinin geçtiğini; bu kanundan sonra üstlerinde taşıdıkları için kendisine ateş etmelerinin an meselesi olduğunu belirtti. Profesör son olarak gezegende insan hayatından daha değerli bir şeyin olmadığını ve öğrencilere silah taşıma izni veren kanunun ileride çok daha fazla probleme yol açaçağını söyledi.

Kaynak: haberinburada