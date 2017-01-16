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CAN DÜNDAR'IN ÖCALAN'LA FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI


CAN DÜNDAR'IN ÖCALAN'LA FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI
Tarih : 16 Ocak 2017, 13:49
Puan Ver : Can Dündar'ın Öcalan'la Fotoğrafı Ortaya Çıktı(8/10)10


'Terör örgütü FETÖ ve PKK adına faaliyette bulunmak' suçundan hakkında yakalama kararı alınan Cumhuriyet gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar Almanya'ya sığınmaya devam ederken, bugün ortaya çıkan bir kare dikkatleri çekti. 1994'te çekilen fotoğrafta, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın Dündar ve beraberindekilerle Suriye'de bir arada olduğu görülüyor.



MİT TIR'ları savasında yargılanan, 'terör örgütü FETÖ ve PKK adına faaliyette bulunmak' suçundan hakkında gözaltı kararı alınan Cumhuriyet gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar, kapatılan Özgür Gündem'in 22 Haziran'da bir günlük nöbetçi yayın yönetmenliğini yaptığı nedeniyle yargılanan gazeteci Can Dündar hakkında savunmasının alınması amacıyla yakalama kararı çıkarılmıştı. Dündar'ın firari olarak Almanya'da yaşadığı bilinirken, bugün 1994'e ait ilginç bir fotoğraf ortaya çıktı.



Suriye'de çekildiği öğrenilen fotoğrafta, Can Dündar'ın bulunduğu odadaki diğer isimler dikkatleri çekti. Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın yer aldığı karede Can Dündar, Ayşe Önal ve Yazgülü Aldoğan'ın da bulunduğu görüldü. Dündar, Aldoğan ve Önal, Öcalan'la sohbet ediyor.



 



kaynak:yenişafak






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