Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar, başbakanlığı döneminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan ile bazı iş adamlarına hakaret ettiği iddiasıyla 28 bin 650 lira para cezasına çarptırıldı.



MİT TIR'larıyla ilgili davada yargılanan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar Dündar, "hakaret” ve “gizliliği ihlal” davasında bir kez daha hakim karşısına çıktı.



İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada kararını açıklayan mahkeme, gazeteci Can Dündar Dündar'ın “kamu görevlisine hakaret” suçundan, 28 bin 650 lira adli para cezasına çarptırılmasına hükmetti.



Takipsizlikle sonuçlanan 25 Aralık soruşturmasıyla ilgili “gizliliği ihlal” suçunu işlediği iddiasıyla da yargılanan Dündar'ın, bu suçtan ise "suçun unsurları oluşmadığı" gerekçesiyle beraatine karar verildi.