Can Dündar'a adliye önünde silahlı saldırı girişimi düzenlendi. 'Vatan haini' diyerek bağırdıktan sonra üç el ateş eden saldırgan gözaltına alınırken Dündar, saldırıdan yara almadan kurtuldu. Kurşunlardan birisi NTV muhabiri Yağız Şenkal'ın bacağını sıyırdı.







Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a adliye önünde silahlı saldırı girişimi düzenlendi. Saldırgan gözaltına alındı. Can Dündar'ın sağlık durumu iyi.







İstanbul Adalet Sarayı'nda Can Dündar ve Erdem Gül'ün davasında karar için ara verilirken, kimliği henüz bilinmeyen bir kişi Can Dündar'a "Vatan haini" diye bağırarak üç el ateş etti. Kurşunlardan birisi NTV muhabiri Yağız Şenkal'ın bacağını sıyırdı.