

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül, MİT TIR'larına ait görüntülerin yayınlanmasına ilişkin yargılandıkları davada 'devletin güvenliği, iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklamak' suçundan mahkum edildi. Mahkeme, bu suçtan Dündar'a 5 yıl 10 ay, Gül'e ise 5 yıl hapis cezası verdi.







İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla tahliye edilmelerinin ardından tekrar hakim karşısına çıkan gazeteciler Can Dündar ve Erdem Gül hakkında kararını verdi.







Mahkeme, ifadelerin alınmasının ardından duruşmaya ara verdi. Yaklaşık 3 saatlik aranın ardından mahkeme başkanı Canel Rüzgar, salona gelen Dündar'a, ara sırasında adliye önünde yapılan saldırıdan dolayı 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. Kararın açıklanmasından önce mahkeme başkanı, Dündar'a "Bu alçakça saldırıyı kınıyoruz. Heyet olarak hayretle karşıladık. Şiddetle ve lanetle kınıyoruz" dedi. Duruşma savcısı Evliya Çalışkan da Dündar'a 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.







Kapalı oturumda görülen davada kararın açıklanacağı sırada mahkeme, yasa gereği bu kararını kaldırdı. Kapalılık kararının kaldırmasıyla izleyiciler ve basın mensuplarının salona alınmasın ardından mahkeme, kararını açıkladı.