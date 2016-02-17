

Bölüm, 17 üyeli AYM Genel Kurulu'na sevk kararı verdi. Kararı genel kurul verecek. YARSAV Başkanı Murat Arslan, twitter hesabından konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:







“AYM 1. Bölüm Dündar ve Gül'ün dosyasını Genel Kurula sevk etmiş. Nasıl baskı hissediyorsa ihlalin açık olduğu konuda karar vermeye cesaret edemiyor.” dedi.