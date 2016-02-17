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CAN DÜNDAR VE ERDEM GÜL'ÜN BAŞVURUSU GENEL KURUL'A SEVK EDİLDİ


CAN DÜNDAR VE ERDEM GÜL'ÜN BAŞVURUSU GENEL KURUL'A SEVK EDİLDİ
Tarih : 17 Şubat 2016, 12:33
Puan Ver : Can Dündar Ve Erdem Gül'ün Başvurusu Genel Kurul'a Sevk Edildi(5/10)5


Bölüm, 17 üyeli AYM Genel Kurulu'na sevk kararı verdi. Kararı genel kurul verecek. YARSAV Başkanı Murat Arslan, twitter hesabından konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:



“AYM 1. Bölüm Dündar ve Gül'ün dosyasını Genel Kurula sevk etmiş. Nasıl baskı hissediyorsa ihlalin açık olduğu konuda karar vermeye cesaret edemiyor.” dedi.








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