CAN DÜNDAR VE ERDEM GÜL'ÜN BAŞVURUSU GENEL KURUL'A SEVK EDİLDİ
Bölüm, 17 üyeli AYM Genel Kurulu'na sevk kararı verdi. Kararı genel kurul verecek. YARSAV Başkanı Murat Arslan, twitter hesabından konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
“AYM 1. Bölüm Dündar ve Gül'ün dosyasını Genel Kurula sevk etmiş. Nasıl baskı hissediyorsa ihlalin açık olduğu konuda karar vermeye cesaret edemiyor.” dedi.
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