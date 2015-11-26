CAN DÜNDAR VE ERDEM GÜL'E TUTUKLAMA İSTEMİ
Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve gazetenin Ankara temsilcisi Erdem Gül, "MİT tırları" soruşturması kapsamında tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi.
Savcılık, "Silahlı Terör Örgütü Üyeliği, Siyasal ve Askeri Casusluk, Gizli Kalması Gereken Bilgileri Açığa Çıkarmak" suçlarının işlediğini iddia ediyor. Dündar ve Gül'e destek için CHP ve HDP'li milletvekilleri ile meslektaşları adliye koridorlarında yalnız bırakmadı.
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