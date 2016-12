Uluslararası ajanslar ve medya kuruluşları, İstanbul Nöbetçi 7. Sulh Ceza Hâkimliği'nin kararını dünyaya böyle duyurdu:







AFP



İstanbul'da bir mahkeme, muhalif Cumhuriyet gazetesinden iki gazeteciyi, Türk gizli servisinin Suriye'deki İslamcı muhaliflere silah gönderdiğini öne süren bir haber nedeniyle casuslukla suçluyor. Gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Büro Şefi Erdem Gül, 'casusluk' ve 'devletin sırlarını ifşa etmek'le suçlanıyor. İki gazeteci, tutuklandı.







Associated Press



Türk mahkemesi, terör suçlamaları ve devlet sırlarını açıklamak iddiasıyla görülen davada, iki saygın gazetecinin tutuklu olarak yargılanmasına karar verdi.







Reuters



İki saygın Türk gazeteci, istihbarat teşkilatının Suriye'ye silah gönderilmesine yardımcı olduğunu ortaya koyduğu öne sürülen görüntüleri yayınladığı için teröre destek vermek suçlamasıyla tutuklandı.







Wall Street Journal



Türk yetkililer salı günü Cumhuriyet Yayın Yönetmeni Can Dündar ve gazetenin Ankara muhabiri Erdem Gül'ü casusluk ve terör örgütüne destek suçlamalarıyla hapse attı. Tutuklamalar, gazetenin Paris merkezli Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütünün Basın Özgürlüğü Ödülü'ne değer görülmesinden bir hafta sonra gerçekleşti.







BBC



Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve gazetenin Ankara Büro Şefi Erdem Gül suçlu bulunursa, ömür boyu hapis cezası alabilir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kişisel olarak gazeteye dava açmıştı.