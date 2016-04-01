

Duruşma öncesi İstanbul Adalet Sarayı önünde açıklama yapan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar, "Biz aslında sorgulayan tarafta olmalıydık" dedi.







Dündar konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Birincisi duruşmanın tarafları belli oldu. Cumhurbaşkanı ve Milli İstihbarat Teşkilatı müdahil olarak duruşmaya katılacaklar. İkincisi de kapalılık kararı alındı. Burada oturma düzeninde bir yanlışlık var. Cumhurbaşkanı ve MİT Müsteşarlığı'na karşı gazeteciler, biz aslında burada sorgulayan tarafta olmalıydık. Onlar suçlanan tarafta olmalıydı. Çünkü davanın özünde uluslar arası suç yargılanıyor. Ben bu oturma düzeninin yakında düzeleceğini ve gerçek olması gereken halini alacağını düşünüyorum. Burada yargılanması gereken biz değiliz. Burada yargılanan gazetecilik. Burada yargılanan haber alma hakkımız. Halkın öğrenme hakkı. Karşı tarafta ise halktan gizlenen bir suç var. Biz şimdilik savunmamızı yapacağız. Ama artık bu sadece gazetecilik davası olmanın ötesine kaçtı. Uluslar arası diplomatların davayı izleme hakkı da girdi işin içine. Halkın temsilcilerinin, Meclis'teki temsilcilerinin bu davayı izleyip, izleyemeyeceği de çıktı. Dolayısı ile diplomatlar ve milletvekilleri de hedef haline geldi. Bu davanın tarafı haline geldi."