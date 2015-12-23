Tahliye talepleri daha önce 2 kez reddedilen gazeteciler Can Dündar ve Erdem Gül'ün avukatları bir kez daha tahliye talebinde bulundu.



Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül, MİT TIR'ları haberi nedeniyle 26 Kasım'dan bu yana tutuklu.



İstanbul Nöbetçi 2. Sulh Ceza Hakimliği'ne sunulan üçüncü tahliye dilekçesinde, Basın Kanunu'na göre ceza davasının 4 ay içinde açılması gerektiği vurgulandı.



"Tutuklamaya neden olan haberlerin yayın tarihinden bugüne kadar geçen süre dört ayı çoktan aşmıştır. Artık bu yayın eylemlerinden dolayı dava açılamaz" denildi.



Dava açılamayacak bir suçlamadan dolayı Can Dündar ve Erdem Gül'ün hala tutuklu olmasının hakkaniyet ve adalet ilkesini zedelediği savunuldu.