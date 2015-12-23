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can dündar ve erdem gül için tahliye talebi

CAN DÜNDAR VE ERDEM GÜL İÇİN TAHLİYE TALEBİ

Tahliye talepleri daha önce 2 kez reddedilen gazeteciler Can Dündar ve Erdem Gül'ün avukatları bir kez daha tahliye talebinde bulundu.

Tarih : 23 Aralık 2015, 11:22
Puan Ver : Can Dündar Ve Erdem Gül İçin Tahliye Talebi(7/10)5


Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül, MİT TIR'ları haberi nedeniyle 26 Kasım'dan bu yana tutuklu.



İstanbul Nöbetçi 2. Sulh Ceza Hakimliği'ne sunulan üçüncü tahliye dilekçesinde, Basın Kanunu'na göre ceza davasının 4 ay içinde açılması gerektiği vurgulandı.



"Tutuklamaya neden olan haberlerin yayın tarihinden bugüne kadar geçen süre dört ayı çoktan aşmıştır. Artık bu yayın eylemlerinden dolayı dava açılamaz" denildi.



Dava açılamayacak bir suçlamadan dolayı Can Dündar ve Erdem Gül'ün hala tutuklu olmasının hakkaniyet ve adalet ilkesini zedelediği savunuldu.








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