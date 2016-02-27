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CAN DÜNDAR VE ERDEM GÜL DÜNYA GÜNDEMİNDE


CAN DÜNDAR VE ERDEM GÜL DÜNYA GÜNDEMİNDE
Tarih : 27 Şubat 2016, 12:55
Puan Ver : Can Dündar Ve Erdem Gül Dünya Gündeminde(10/10)12


BBC: Dündar ve Gül'ü cezaevi önünde büyük kalabalıklar karşıladı. Dündar, cezaevine işaret ederek, “30'u aşkın meslektaşımız hâlâ hapiste” dedi. Türkiye, basın özgürlüğünde 180 ülke içinde 149'uncu sırada. Tutuklu gazetecilerin çoğu Kürt.



Vice News : Türkiye'de basın özgürlüğü için nihayet iyi haberler. Dündar ve Gül'ün tutuklanmaları uluslararası tepki çekmiş, Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye'de basın özgürlüğü konusundaki kaygıları diriltmişti.



Amerika'nın Sesi: Gazetecileri Koruma Komitesi, Türkiye'nin gazetecileri yıldırmak için hapse atıldığı en kötü ülkelerden biri olarak değerlendiriyor.








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