CAN DÜNDAR SALDIRISINDA 5 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Can Dündar'a adliye çıkışı silahlı saldırı düzenleyen Murat Şahin ve saldırıyla bağlantılı oldukları iddia edilen 4 kişi adliyeye sevk edildi. Soruşturmayı derinleştiren polis, 3 kişiyi daha gözaltına aldı.
Gazeteci Can Dündar'a silahlı saldırı soruşturmasında gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi.
Saldırgan Murat Şahin'in de aralarında bulunduğu 5 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Murat Şahin'in ise emniyetteki ifadesinde Can Dündar'ı sevmediğini ve saldırının bireysel bir eylem olduğunu söylediği öğrenildi.
Şahin, saldırı sırasında olduğu gibi Can Dündar için "vatan haini" ifadesini kullandı.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar