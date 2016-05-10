Can Dündar'a adliye çıkışı silahlı saldırı düzenleyen Murat Şahin ve saldırıyla bağlantılı oldukları iddia edilen 4 kişi adliyeye sevk edildi. Soruşturmayı derinleştiren polis, 3 kişiyi daha gözaltına aldı.



Gazeteci Can Dündar'a silahlı saldırı soruşturmasında gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi.



Saldırgan Murat Şahin'in de aralarında bulunduğu 5 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.







Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.



Murat Şahin'in ise emniyetteki ifadesinde Can Dündar'ı sevmediğini ve saldırının bireysel bir eylem olduğunu söylediği öğrenildi.



Şahin, saldırı sırasında olduğu gibi Can Dündar için "vatan haini" ifadesini kullandı.