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can dündar neden tutuklandı? kim şikayetçi oldu?

CAN DÜNDAR NEDEN TUTUKLANDI? KİM ŞİKAYETÇİ OLDU?

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve gazetenin Ankara temsilcisi Erdem Gül, MİT TIR'ları soruşturması kapsamında çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Peki Can Dündar neden tutuklandı? Kim şikayetçi oldu ve Can Dündar ile birlikte Erdem Gül hangi cezaevine gönderildi?

Tarih : 27 Kasım 2015, 15:46
Puan Ver : Can Dündar Neden Tutuklandı? Kim Şikayetçi Oldu?(5/10)2


Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve gazetenin Ankara temsilcisi Erdem Gül, MİT TIR'ları soruşturması kapsamında çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Peki Can Dündar neden tutuklandı? Kim şikayetçi oldu ve Can Dündar ile birlikte Erdem Gül hangi cezaevine gönderildi?



Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve gazetenin Ankara sorumlusu Erdem Gül, silah taşıdığı belirtilen MİT TIR'larıyla ilgili haber nedeniyle haklarında açılan soruşturmada ifade vermek için adliyeye geldi.



Savcılıkta ifade veren Can Dündar ve Erdem Gül tutuklanması talebiyle 7. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. 7. Sulh Ceza Hakimi, Can Dündar ve Erdem Gül tutuklanmasına karar verdi.



NE OLMUŞTU?



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Gazetesi Genel yayın yönetmeni Can Dündar, Ocak 2014 tarihinde durdurulan MİT TIR'larına ilişkin görüntülerin Cumhuriyet Gazetesinde yayınlanmasına ilişkin "casusluk, darbeye teşebbüs ve terör örgütüne üye olmak" suçlarından hakkında soruşturma başlatılmıştı.



Dündar ile birlikte Cumhuriyet Gazetesi Ankara Büro temsilcisi Erdem Gül dün ifadeleri alınmak üzere adliyeye çağrılmıştı. Can Dündar ve Erdem Gül, bugün ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelmişti.



İfade vermeden önce adliye önünde basın açıklaması yapan Can Dündar, ifadeye telefonla çağrılmasının sevindirici olduğunu söylemişti.



Savcılık MİT Tırları ile ilgili haberleri yayınlayan iki gazetecinin, "Silahlı Terör Örgütü Üyeliği, Siyasal ve Askeri Casusluk, Gizli Kalması Gereken Bilgileri Açığa Çıkarmak" suçlarını işlediğini iddia ediyor.








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