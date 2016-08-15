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can dündar, cumhuriyet genel yayın yönetmenliği görevinden ayrıldı

CAN DÜNDAR, CUMHURİYET GENEL YAYIN YÖNETMENLİĞİ GÖREVİNDEN AYRILDI

Cumhuriyet gazetesi genel yayın yönetmeni Can Dündar görevini bıraktığını açıkladı.

Tarih : 15 Ağustos 2016, 14:29
Puan Ver : Can Dündar, Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmenliği Görevinden Ayrıldı(0/10)


Dündar, Cumhuriyet'teki köşesinde yazmaya ise devam edecek. Can Dündar, Cumhuriyet genel yayın yönetmenliğinden ayrıldığını gazeteninbugünkü sayısında yer alan "Veda vakti" başlıklı yazısıyla duyurdu. Dündar,yazısında "Buradaki deneyimi hayatım boyunca unutmayacağım.Cumhuriyet'te bir köşe yazarı olarak varlığımı sürdüreceğim. Nice darbeler,baskı dönemleri gibi, bunun da geçip gittiğini, ama Cumhuriyet'in vegazeteciliğin bitmediğini, bitirilemediğini hep birlikte göreceğiz" ifadelerineyer verdi.








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