O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

can bonomo ile didem soydan ayrıldı

CAN BONOMO İLE DİDEM SOYDAN AYRILDI

Can Bonomo ile Didem Soydan bu yaz için evlilik planları yaparken, ayrılmaya karar verdi.

Tarih : 03 Haziran 2016, 09:23
Puan Ver : Can Bonomo İle Didem Soydan Ayrıldı(8/10)8


Şarkıcı Can Bonomo ile modacı Didem Soydan geçtiğimiz yıl evlilik kararı aldı hatta ünlü çift müjdeyi Instagram'dan duyurdu.



YAZA DÜĞÜN VARDI



Geçtiğimiz günlerde düğün tarihinin 29 yaşındaki Bonomo'nun çekimlerinden dolayı etkilendiği ancak bu yaz olacağını belirten Didem Soydan, bu kez ayrılık kararını duyurdu.



NEDEN İŞ TEMPOSU



Yoğun iş temposundan dolayı yollarını ayırdıklarını belirten 32 yaşındaki Soydan HT Magazin'den Esin Övet'e şu açıklamayı yaptı: "Hayırlısı, işlerden dolayı böyle olması gerekti. Önümüzdeki günlerce basın açıklaması yapacağız."








Etiketler: Can  Bonomo  İle  Didem  Soydan  Ayrıldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER