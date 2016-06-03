CAN BONOMO İLE DİDEM SOYDAN AYRILDI
Can Bonomo ile Didem Soydan bu yaz için evlilik planları yaparken, ayrılmaya karar verdi.
Şarkıcı Can Bonomo ile modacı Didem Soydan geçtiğimiz yıl evlilik kararı aldı hatta ünlü çift müjdeyi Instagram'dan duyurdu.
YAZA DÜĞÜN VARDI
Geçtiğimiz günlerde düğün tarihinin 29 yaşındaki Bonomo'nun çekimlerinden dolayı etkilendiği ancak bu yaz olacağını belirten Didem Soydan, bu kez ayrılık kararını duyurdu.
NEDEN İŞ TEMPOSU
Yoğun iş temposundan dolayı yollarını ayırdıklarını belirten 32 yaşındaki Soydan HT Magazin'den Esin Övet'e şu açıklamayı yaptı: "Hayırlısı, işlerden dolayı böyle olması gerekti. Önümüzdeki günlerce basın açıklaması yapacağız."
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