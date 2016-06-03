

Şarkıcı Can Bonomo ile modacı Didem Soydan geçtiğimiz yıl evlilik kararı aldı hatta ünlü çift müjdeyi Instagram'dan duyurdu.







YAZA DÜĞÜN VARDI







Geçtiğimiz günlerde düğün tarihinin 29 yaşındaki Bonomo'nun çekimlerinden dolayı etkilendiği ancak bu yaz olacağını belirten Didem Soydan, bu kez ayrılık kararını duyurdu.







NEDEN İŞ TEMPOSU







Yoğun iş temposundan dolayı yollarını ayırdıklarını belirten 32 yaşındaki Soydan HT Magazin'den Esin Övet'e şu açıklamayı yaptı: "Hayırlısı, işlerden dolayı böyle olması gerekti. Önümüzdeki günlerce basın açıklaması yapacağız."