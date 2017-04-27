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cammu keşmir'de çatışma

CAMMU KEŞMİR'DE ÇATIŞMA

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde güvenlik güçleriyle bağımsızlık yanlısı direnişçiler arasında çıkan çatışmada 3 asker ve 2 direnişçi hayatını kaybetti.

Tarih : 27 Nisan 2017, 12:44
Puan Ver : Cammu Keşmir'de Çatışma(6/10)8


Ordu Sözcüsü Albay Rajesh Kalia, direnişçilerin, Hindistan ile Pakistan arasındaki ihtilaflı bölgeyi ayıran Kontrol Hattı'na yakın bir askeri kampa girmeye çalışmasının ardından çıkan çatışmada 3 askerin ve 2 direnişçinin öldüğünü belirtti.



Kalia, Srinagar'da meydana gelen olayda direnişçilerin silah ve el bombası kullanarak askerleri hedef aldığını ifade etti.



Adı açıklanmayan bir yetkili de kampa saldıran 3 direnişçiden 2'sinin etkisiz hale getirildiğini, diğerinin kaçtığını bildirdi.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Cammu  Keşmir  De  Çatışma    haber

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