

Ordu Sözcüsü Albay Rajesh Kalia, direnişçilerin, Hindistan ile Pakistan arasındaki ihtilaflı bölgeyi ayıran Kontrol Hattı'na yakın bir askeri kampa girmeye çalışmasının ardından çıkan çatışmada 3 askerin ve 2 direnişçinin öldüğünü belirtti.







Kalia, Srinagar'da meydana gelen olayda direnişçilerin silah ve el bombası kullanarak askerleri hedef aldığını ifade etti.







Adı açıklanmayan bir yetkili de kampa saldıran 3 direnişçiden 2'sinin etkisiz hale getirildiğini, diğerinin kaçtığını bildirdi.







kaynak:sabah