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Çamlıca'daki TV kulesine yıldırım düşmüştü! Görüntüler ortaya çıktı

ÇAMLICA'DAKİ TV KULESİNE YILDIRIM DÜŞMÜŞTÜ! GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

İstanbul Çamlıca'da yapımı devam eden Küçük Çamlıca televizyon kulesine yıldırım düştü. Yıldırımın kuleye isabet ettiği anlarda kamera kayıttaydı.

Tarih : 05 Mart 2018, 16:50
Puan Ver : Çamlıca'daki Tv Kulesine Yıldırım Düşmüştü! Görüntüler Ortaya Çıktı(6/10)2

İstanbul'da geçtiğimiz cumartesi günü etkili olan fırtına ve yağmur sırasında Çamlıca'da yapımı devam eden Küçük Çamlıca Televizyon Kulesi'ne yıldırım düştüğü ortaya çıktı.

HASAR OLUŞMADI

Yıldırımın kuleye isabet etme anı amatör kameraya yansıdı. Kulenin üzerindeki dev antene isabet eden yıldırım herhangi bir hasara sebep olmadı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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