İstanbul Çamlıca'da yapımı devam eden Küçük Çamlıca televizyon kulesine yıldırım düştü. Yıldırımın kuleye isabet ettiği anlarda kamera kayıttaydı.

İstanbul'da geçtiğimiz cumartesi günü etkili olan fırtına ve yağmur sırasında Çamlıca'da yapımı devam eden Küçük Çamlıca Televizyon Kulesi'ne yıldırım düştüğü ortaya çıktı.

HASAR OLUŞMADI

Yıldırımın kuleye isabet etme anı amatör kameraya yansıdı. Kulenin üzerindeki dev antene isabet eden yıldırım herhangi bir hasara sebep olmadı.

Kaynak: haberinburada