Çamlıca gişelerinde serbest geçiş dönemi başladı. Bir ay önce başlayan çalışmalar sona erdi ve yollar trafiğe açıldı.

GİŞELER DEVRE DIŞI KALDI

Temmuz ayının ilk haftasında çalışmalarına başlanan Çamlıca Gişeleri'nde serbest geçiş saat 19.00 itibariyle başladı. Bu uygulamayla gişeler devre dışı kaldı

ESKİ GİŞELER YIKILMIŞTI

Yapılan çalışmalar ile eski gişeler yıkılarak yerine serbest geçiş uygulaması başlatıldı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Mahmutbey gişeleri ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün ardından Çamlıca gişelerde de Serbest Geçiş Sistemine geçilmiş oldu.

İSTANBUL VE ANKARA İSTİKAMETİNDE SERBEST GEÇİŞ VAR

TEM otoyolunun İstanbul istikameti ve Ankara istikametine olmak üzere iki yönlü de serbest geçiş uygulamasına başlandı.

Yeni sistemle trafiğin daha akıcı olması bekleniyor. Sürücüler ise gişelerin kaldırılmasından büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.

Kaynak: haberinburada