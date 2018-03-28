Wikileaks'in Kurucusunun İnternet Erişimi Kesildi
Abd Jetleri Libya'yı Vurdu! El Kaide'nin Elebaşlarından Musa Ebu Davud Öldürüldü
Kosovalı Sırplar'dan Ayrılık Sinyali! 10 Belediye Harekete Geçti
Peşmerge Komutanı Pkk'nın Sincardaki Sinsi Planını Açığa Çıkardı!
Bakan Müjdeyi Verdi: 9 Bin Sağlık Personeli Alınacak
Bitcoin Ticaretinden Açığa Alınan İmamlar, Suskunluğunu Bozdu
Abd'de Yer Yerinden Oynayacak! Trump'a Dava Açılamasına İzin Verildi
Camiye Çorapsız Geldiği İçin Hakkında Soruşturma Açılan Müezzin Canına Kıymak İstedi
Edirne Sular Altında Kaldı! İşte Havdan İlk Görüntüler
Papaz'ın 10 Yıl Boyunca Taciz Ettiği Kız Öldü, Güney Kıbrıs Karıştı
Annesi Battaniyeyle Boğmuştu! 6 Aylık Bebek, Hayatını Kaybetti
İsrail'de Kalkış İçin Hazırlık Yapan Uçak, Diğer Uçağın Kuyruğuna Çarptı
Mgk'dan Münbiç Kararı: Türkiye İnisiyatif Almaktan Çekinmeyecektir
Chp'li Belediyeye Bir Darbe Daha! Başkan Yardımcısı Görevden Alındı
Ava Giderken Avlandı! Aslanlar Kaçak Avcıyı Yedi
Planınızı Yapın, İstanbul'a Yaz Geliyor
Rus Uçakları Sscb'den Sonra İlk Kez Abd'ye Askeri Uçuş Gerçekleştirdi
Yakışıklılığı Başına Bela Oldu! Fenomen Olunca Şirketten Cezayı Yedi
Rusya'dan Rumları Çıldırtan Haber! Bayrakları Değiştirdi
Suudi Arabistan'dan Güneş Enerjisine 200 Milyar Dolarlık Yatırım

Camiye Çorapsız Geldiği İçin Hakkında Soruşturma Açılan Müezzin Canına Kıymak İstedi

CAMİYE ÇORAPSIZ GELDİĞİ İÇİN HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILAN MÜEZZİN CANINA KIYMAK İSTEDİ

Zonguldak'ta camiye çorapsız geldiği için hakkında soruşturma açılan müezzin, iş hanından atlayarak intihar etmek istedi.

Tarih : 28 Mart 2018, 21:00
Puan Ver : Camiye Çorapsız Geldiği İçin Hakkında Soruşturma Açılan Müezzin Canına Kıymak İstedi(6/10)2

Zonguldak'ta camiye çorapsız geldiği için hakkında soruşturma açılan müezzin M.A.E.(45), iş hanının birinci katından aşağı atladı. Yaralanan müezzin tedavi altına alındı.

MÜEZZİN, İŞ HANINDAN AŞAĞI ATLADI

Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Çaydamar Cami müezzini M.A.E., Merkez Çarşısı İş Hanı'nın 1'inci katından aşağıya atladı. Yaralanan M.A.E., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. M.A.E.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

"CAMİYE ÇORAPSIZ GİRDİ" SORUŞTURMASI

M.A.E.'nin meslektaşları ve yakınları hastaneye gelerek durumu hakkında bilgi almaya çalıştı. M.A.E.'nin camiye çorapsız girdiği gerekçesiyle hakkında soruşturma açıldığı belirtildi. M.A.E'nin intihar girişiminin öncesinde arkadaşlarına yarın savunma yapması istendiğini ve kendisine mobbing uygulandığını söylediği ileri sürüldü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Camiye  Çorapsız  Geldiği  İçin  Hakkında  Soruşturma  Açılan  Müezzin  Canına  Kıymak  İstedi  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER