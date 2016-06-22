CAMİDEN SAKAL-I ŞERİF ÇALDILAR
Kocaeli'nde bir camiye sergilenmek üzere getirilen Sakal-ı Şerif, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kaçırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Ramazan ayı nedeniyle Değirmendere Yalı Camisi'nde ziyarete açılacak "Sakal-ı Şerif"in, gece geç saatlerde cami görevlilerince yapılan kontrolde, muhafaza edildiği belirtilen kilitli kutuda olmadığı anlaşıldı.
İhbar üzerine, Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü soruşturma başlattı.
Kocaeli'de bazı camilerde vatandaşların ziyaretine açılan Sakal-ı Şerif'in, Gölcük ilçesinde Değirmendere Yalı Camisi'nde sergilenmek üzere getirildiği bildirildi.
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