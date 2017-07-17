CAMİDE DANSÖZ OYNATTILAR
Mısır'da bir caminin mahyasında yayınlanan görüntüler tepki topladı.
Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, dansözün oynatıldığı görülüyor.
DİYANET İŞLERİ UYARILDI
Mısırlılar, kısa sürede yayılan görüntülere sert tepki gösterdi. Sosyal medya kullanıcıları, Diyanet İşleri Bakanlığının siyasetle ilgilenmek yerine camileri korumaları gerektiğini ifade etti.
Kaynak: haberinburada
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