CAMİDE CİNAYET! AVLUDA ABDEST ALAN KAYINBİRADERİNİ, ENSESİNDEN VURDU
Çorum'da 40 yaşındaki Üzeyir M. iddiaya göre alacak verecek meselesinden husumetli olduğu 28 yaşındaki kayınbiraderi Ramazan Güllü'yü cami avlusunda abdest alırken tabancayla ateş ederek ağır yaraladı. Seken mermi bir kişinin de koluna isabet etti.
ENSESİNE 2 KURŞUN SIKIP KAÇTI
Olay bugün Osmancık Caddesi Ulu Cami avlusunda meydana geldi. İddiaya göre Ramazan Güllü öğlen namazını kılmak için camiye gelip avludaki şadırvanda abdest almaya başladı. Bu sırada cami avlusuna Gelen Üzeyir M., aralarında alacak verecek meselesi bulunan kayınbiraderi Güllü'nün arkasından yanaşıp tabancayla ensesine iki el ateş edip ağır yaraladıktan sonra kaçtı.
SAĞLIK DURUMU CİDDİ
Güllü'nün ensesinden çıkan mermilerden birisi cami avlusundaki İsmail Yetişken'in (76) koluna isabet etti. Her iki yaralı olay yerine gelen ambulans ile Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ramazan Güllü'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu kaydedildi. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için soruşturma başlattı.
Kaynak: haberinburada
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