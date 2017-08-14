Savcılığa Şikayete Giden Vatandaş, Kendi Hatasını Anlayınca Dilekçeyle Özür Diledi
Adil Öksüz'ün Maklube Görüntüleri Ortaya Çıktı!
Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
Neymar Ve Mbappe'ye 400 Milyon Ödeyen Psg, Kante İçin 110 Milyon Euro Teklif Edecek
Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak
Naim'in Son Durumu Belli Oldu
Trabzonsporlu 2 Futbolcu, Beşiktaşlı Talisca'nın Başını Döndürdü
Ev Hanımıydı, Şimdi Yurt Dışına Çikolata İhraç Eden Şirketin Patronu Oldu

CAMİDE CİNAYET! AVLUDA ABDEST ALAN KAYINBİRADERİNİ, ENSESİNDEN VURDU


Camide Cinayet! Avluda Abdest Alan Kayınbiraderini, Ensesinden Vurdu
Tarih : 14 Ağustos 2017, 18:30
Puan Ver : Camide Cinayet! Avluda Abdest Alan Kayınbiraderini, Ensesinden Vurdu(8/10)4

Çorum'da 40 yaşındaki Üzeyir M. iddiaya göre alacak verecek meselesinden husumetli olduğu 28 yaşındaki kayınbiraderi Ramazan Güllü'yü cami avlusunda abdest alırken tabancayla ateş ederek ağır yaraladı. Seken mermi bir kişinin de koluna isabet etti.

ENSESİNE 2 KURŞUN SIKIP KAÇTI

Olay bugün Osmancık Caddesi Ulu Cami avlusunda meydana geldi. İddiaya göre Ramazan Güllü öğlen namazını kılmak için camiye gelip avludaki şadırvanda abdest almaya başladı. Bu sırada cami avlusuna Gelen Üzeyir M., aralarında alacak verecek meselesi bulunan kayınbiraderi Güllü'nün arkasından yanaşıp tabancayla ensesine iki el ateş edip ağır yaraladıktan sonra kaçtı.

SAĞLIK DURUMU CİDDİ

Güllü'nün ensesinden çıkan mermilerden birisi cami avlusundaki İsmail Yetişken'in (76) koluna isabet etti. Her iki yaralı olay yerine gelen ambulans ile Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ramazan Güllü'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu kaydedildi. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için soruşturma başlattı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Camide  Cinayet  Avluda  Abdest  Alan  Kayınbiraderini  Ensesinden  Vurdu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER