CAMİDE 3 CESET BULUNDU !
Şırnak'ın Silopi ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, camide 3 erkek cesedi buldu.
İlçenin teröristlerden temizlenmesi, kazılan hendeklerin kapatılması, kurulan barikatların kaldırılması ve patlayıcı tuzaklarının imhası amacıyla sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından polis ve Jandarma ekiplerince başlatılan operasyon sürüyor.
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