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cami tuvaletinde taciz

CAMİ TUVALETİNDE TACİZ

İstanbul'da bir etiket firmasında desinatör olarak çalışan 26 yaşındaki O.K., geçen yıl 10 Eylül'de bulunduğu sanayi sitesinin cami tuvaletinde tacize uğradı.

Tarih : 04 Aralık 2015, 11:32
Puan Ver : Cami Tuvaletinde Taciz(8/10)5


İstanbul'da bir etiket firmasında desinatör olarak çalışan 26 yaşındaki O.K., geçen yıl 10 Eylül'de bulunduğu sanayi sitesinin cami tuvaletinde tacize uğradı. O.K.'nin iddiasına göre tuvaleti işleten 63 yaşındaki Ö.Ö. adlı kişi, kadınlar kısmı tadilata alınınca kendisini erkekler bölümüne yönlendirdi. O.K.'nın iddiasına göre, tuvaletten ayrılırken, çıkış kapısının kapalı olduğunu gördü. Ellerini yıkayıp çıkmak isterken Ö.Ö. yanına geldi. “Bugün saçlarını salmışsın, ne güzel. Çok güzelsin, çok tatlısın” diyerek, göğsünün üzerinden O.K.'nin saçlarını okşadı. Ardından, “Seni sırtıma alıp gezdireyim. Gel seni öpeyim, bir sarılayım” diyen Ö.Ö., genç kadına sarıldı ve yüzünü yanağına dayadı.



GELİNLİ SAVUNMA

Ö.Ö.'yü itip kaçan O.K., şikayetçi oldu. O.K., yaşlı adamın önceki günlerde de “Eşim çok şişman, kucaklayamıyorum” dediğini ileri sürdü. Ö.Ö. taciz iddiasını reddederek, O.K.'ye ‘Kızım giysilerin çok kısa. Burası sanayi bölgesi. Biraz daha kapalı giyinsen iyi olur” dediğini savundu. Daha sonra geliniyle yaşadığı sorunun aklına gelmesi üzerine O.K.'ye “Senin gibi temiz bir gelinim olsa sırtımda taşırım” diye konuştuğunu iddia etti.



Ö.Ö.'ye Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 102/1. maddesine göre ‘cinsel saldırı' suçundan beş yıldan on yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Bakırköy 37. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın son duruşması, 16 Ekim'de görüldü. Mahkeme heyeti, Ö.Ö.'nün eylemini sarkıntılık kabul ederek, aynı maddenin ikinci fıkrasına göre iki yıl hapis cezası verdi. Ö.Ö.'nün sabıkasız geçmişİ göz önünde bulundurularak, cezası bir yıl sekiz aya indirildi. Ardından “sabıkasız kişiliği, duruşmadaki tutum ve davranışları itibariyle yeniden suç işlemeyeceği konusunda olumlu kanaat oluştuğu” hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlaştırıldı.








Etiketler: Cami  Tuvaletinde  Taciz    haber

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