CAMİ TUVALETİNDE ÖLÜ BULUNDU
Ankara'da askerden yeni dönen 22 yaşındaki Harun Çemen, cami tuvaletinde ölü bulundu.
Ankara'nın Çubuk ilçesinde askerden yeni dönen ve dün gece evine gelmeyen işsiz 22 yaşındaki Harun Çemen, cami tuvaletinde ölü bulundu.
TUVALETTE ÖLÜ BULUNDU
Çubuk'ta Yıldırım Beyazıt Mahallesi Ş. Şamil Bulvarı üzerinde bulunan Fatih Camisi görevlisi öğle saatlerinde temizlik için tuvalete gitti. Görevli, tuvalette bir kişinin hareketsiz yattığını görünce durumu polise haber verdi.
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yapılan incelemede, yanında uyuşturucu enjekte etmekte kullanılan şırınga bulunan gencin ölmüş olduğu belirlendi. Cesedin dün gece evine gelmeyen Harun Çemen'e ait olduğunu anlaşıldı.
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