

ABD'deki en büyük Müslüman sivil toplum örgütlerinden Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi'nden (CAIR) yapılan açıklamada, güvenlik kamerası kayıtlarına göre kentteki El Aksa Camisi'nin girişine pazar gecesi kırmızı bir pikaptan kesik bir domuz kafası atıldığı belirtildi. Hayvanın kafasının pazartesi Sabah namazından sonra bir cami görevlisi tarafından bulunduğu ifade edildi.







Philadelphia polisi ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI) olayla ilgili soruşturma başlattı.







CAIR'in Philadelphia örgütü yöneticisi Jacob Bender, olayın Donald Trump ve Ben Carson gibi özellikle Cumhuriyetçi siyasetçilerin son dönemdeki Müslüman karşıtı söylemleriyle bağlantılı olabileceğini söyledi.







Bender, "Amerikalı Müslümanlara yönelik bu tür saldırılar tüm Amerikalılar tarafından kınanmalı" ifadesini kullandı.