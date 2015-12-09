O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

cami önüne domuz kafası bırakıldı

CAMİ ÖNÜNE DOMUZ KAFASI BIRAKILDI

ABD'nin Philadelphia kentindeki bir caminin önüne kanlı bir domuz kafası bırakıldı.

Tarih : 09 Aralık 2015, 11:19
Puan Ver : Cami Önüne Domuz Kafası Bırakıldı(7/10)5


ABD'deki en büyük Müslüman sivil toplum örgütlerinden Amerikan-İslam  İlişkileri Konseyi'nden (CAIR) yapılan açıklamada, güvenlik kamerası kayıtlarına  göre kentteki El Aksa Camisi'nin girişine pazar gecesi kırmızı bir pikaptan kesik  bir domuz kafası atıldığı belirtildi. Hayvanın kafasının pazartesi Sabah  namazından sonra bir cami görevlisi tarafından bulunduğu ifade edildi.

 

Philadelphia polisi ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI) olayla ilgili  soruşturma başlattı.

 

CAIR'in Philadelphia örgütü yöneticisi Jacob Bender, olayın Donald  Trump ve Ben Carson gibi özellikle Cumhuriyetçi siyasetçilerin son dönemdeki  Müslüman karşıtı söylemleriyle bağlantılı olabileceğini söyledi.

 

Bender, "Amerikalı Müslümanlara yönelik bu tür saldırılar tüm  Amerikalılar tarafından kınanmalı" ifadesini kullandı.








Etiketler: Cami  Önüne  Domuz  Kafası  Bırakıldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER