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Cami minaresinden ezan değil türkü sesi yükseldi!

CAMİ MİNARESİNDEN EZAN DEĞİL TÜRKÜ SESİ YÜKSELDİ!

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Türkmen Camisi'nin minaresinden ezan değil türkü sesleri yükseldi.

Tarih : 21 Şubat 2018, 22:50
Puan Ver : Cami Minaresinden Ezan Değil Türkü Sesi Yükseldi!(6/10)2

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, camilerden ezan değil türkü sesleri yükseldi.

"TABİP SEN ELLEME BENİM YARAMI" TÜRKÜSÜ ÇALDI

Minarelerden müzik yayını ilk olarak geçen hafta Türkmen Camisi'nden yapıldı. Ezan sonrası minareden "Tabip sen elleme benim yaramı" türküsünü duyanlar, şaşkınlık yaşadı.

RADYODAN MÜZİK YAYINI YAPILDI

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Belediye Camisi'nin minaresinden ise radyodan müzik yayını yapıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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