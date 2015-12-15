CAMİ İNŞAATINDA GÖÇÜK: YARALILAR VAR!
Olay, saat 11.00 sıralarında Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi'ndeki İshakoğlu Ali Rıza Efendi Camisi'nin kubbesine beton harç döküldüğü sırada göçük meydana geldi.
Kubbenin cami içerisine düştüğü olayda inşaatta çalışan işçiler de göçük altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda kurtarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla inşaattan çıkarılan 4 işçi hastanelere götürülerek tedaviye alınırken, göçükte kalan diğer işçilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı.
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