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cami bahçesindeki asırlık çınar devrildi

CAMİ BAHÇESİNDEKİ ASIRLIK ÇINAR DEVRİLDİ

Balıkesir Ayvalık'ta bulunan cami bahçesindeki asırlık çınar devrildi

Tarih : 15 Haziran 2016, 09:25
Puan Ver : Cami Bahçesindeki Asırlık Çınar Devrildi(9/10)10


BALIKESİR'in Ayvalık İlçesi'nde, bir caminin bahçesinde bulunan asırlık çınar ağacı devrildi. Olayda şans esiri ölen ya da yaralanan olmadı.

Altınova Mahallesi'ndeki Orta Camii bahçesinde bulunan asırlık çınar ağacı cemaatin namaz kıldığı sırada büyük bir gürültüyle devrildi. Çınar ağacının caminin üzerine devrilmemesi olası bir faciayı önledi. Cami bahçesinde bulunan tuvalet görevlisi Ercüment Murt, bahçede top oynayan çocukları "İçeride namaz kılınıyor, gürültü yapıyorsunuz" diyerek dışarı çıkarttıktan 5 dakika sonra ağacın devrildiğini belirtti.

 








Etiketler: Cami  Bahçesindeki  Asırlık  Çınar  Devrildi    haber

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