CAMİ BAHÇESİNDEKİ ASIRLIK ÇINAR DEVRİLDİ
Balıkesir Ayvalık'ta bulunan cami bahçesindeki asırlık çınar devrildi
BALIKESİR'in Ayvalık İlçesi'nde, bir caminin bahçesinde bulunan asırlık çınar ağacı devrildi. Olayda şans esiri ölen ya da yaralanan olmadı.
Altınova Mahallesi'ndeki Orta Camii bahçesinde bulunan asırlık çınar ağacı cemaatin namaz kıldığı sırada büyük bir gürültüyle devrildi. Çınar ağacının caminin üzerine devrilmemesi olası bir faciayı önledi. Cami bahçesinde bulunan tuvalet görevlisi Ercüment Murt, bahçede top oynayan çocukları "İçeride namaz kılınıyor, gürültü yapıyorsunuz" diyerek dışarı çıkarttıktan 5 dakika sonra ağacın devrildiğini belirtti.
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