

İNGİLTERE Başbakanı David Cameron, Panama merkezli hukuk firması Mossack Fonseca'ya ait sızdırılan belgelerde adı geçen babasının off-shore şirketinde kendisinin de hissesi olduğunu kabul etti.







Cameron, İngiliz ITV kanalında Robert Peston ile yaptığı röportajda, bu şirkette kendisinin de hissesi bulunduğunu ancak 2010 yılında başbakan olmadan önce 31.500 Sterlin'e sattığını söyledi.







İngiltere Başbakanı, sızdırılan belgelerde babası Ian Cameron'ın vergiden muaf tutulmak için off-shore fonu işlettiği şirketinin adının geçmesi nedeniyle muhalefet ve İngiliz basınının baskısı altında kalmıştı.







Röportajda, son birkaç günün kendisi için çok zor geçtiğini dile getiren Başbakan, kendisi ve eşi Samantha'nın 1997'den 2010 yılına kadar bu hisseleri ellerinde tuttuklarını ancak başbakan olmadan önce sattıklarını ve bu hisselerin gelir vergisini ödediğini söyledi. Cameron "bunun üzerinde sermaye kazancından az bir gelir vardı. Bu yüzden sermaye kazanç vergisi ödemedim. Bu zaten İngiltere'deki vergiler için de geçerli bir kural. Geçmiş hakkında açık olduğum kadar şimdi ve gelecek hakkında da açık olmak istiyorum. Saklayacak hiçbir şeyim yok" diye konuştu.







Başbakan Cameron, bu açıklamasından önce babasının kurduğu söz konusu şirkette hiçbir hissesi ve ilişkisinin olmadığını söylemiş, Başbakanlık'tan yapılan ilk açıklamada bu konunun "özel bir mesele" olduğu ifade edilmişti







Ancak muhalefetteki İşçi Partisi Lideri Jeremy Corybn, Cameron hakkındaki iddialarla ilgili olarak Maliye Bakanlığı'nın bir soruşturma başlatmasını talep etmişti.