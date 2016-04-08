O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

cameron'dan panama belgeleri itirafı

CAMERON'DAN PANAMA BELGELERİ İTİRAFI

İNGİLTERE Başbakanı David Cameron, Panama merkezli hukuk firması Mossack Fonseca'ya ait sızdırılan belgelerde adı geçen babasının off-shore şirketinde kendisinin de hissesi olduğunu kabul etti.

Tarih : 08 Nisan 2016, 09:20
Puan Ver : Cameron'dan Panama Belgeleri İtirafı(9/10)7


İNGİLTERE Başbakanı David Cameron, Panama merkezli hukuk firması Mossack Fonseca'ya ait sızdırılan belgelerde adı geçen babasının off-shore şirketinde kendisinin de hissesi olduğunu kabul etti.



Cameron, İngiliz ITV kanalında Robert Peston ile yaptığı röportajda, bu şirkette kendisinin de hissesi bulunduğunu ancak 2010 yılında başbakan olmadan önce 31.500 Sterlin'e sattığını söyledi.



İngiltere Başbakanı, sızdırılan belgelerde babası Ian Cameron'ın vergiden muaf tutulmak için off-shore fonu işlettiği şirketinin adının geçmesi nedeniyle muhalefet ve İngiliz basınının baskısı altında kalmıştı.



Röportajda, son birkaç günün kendisi için çok zor geçtiğini dile getiren Başbakan, kendisi ve eşi Samantha'nın 1997'den 2010 yılına kadar bu hisseleri ellerinde tuttuklarını ancak başbakan olmadan önce sattıklarını ve bu hisselerin gelir vergisini ödediğini söyledi. Cameron "bunun üzerinde sermaye kazancından az bir gelir vardı. Bu yüzden sermaye kazanç vergisi ödemedim. Bu zaten İngiltere'deki vergiler için de geçerli bir kural. Geçmiş hakkında açık olduğum kadar şimdi ve gelecek hakkında da açık olmak istiyorum. Saklayacak hiçbir şeyim yok" diye konuştu.



Başbakan Cameron, bu açıklamasından önce babasının kurduğu söz konusu şirkette hiçbir hissesi ve ilişkisinin olmadığını söylemiş, Başbakanlık'tan yapılan ilk açıklamada bu konunun "özel bir mesele" olduğu ifade edilmişti



Ancak muhalefetteki İşçi Partisi Lideri Jeremy Corybn, Cameron hakkındaki iddialarla ilgili olarak Maliye Bakanlığı'nın bir soruşturma başlatmasını talep etmişti.








Etiketler: Cameron  Dan  Panama  Belgeleri  İtirafı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER