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Cam Filmiyle İlgili Son Kararı Başbakan Yıldırım Verecek

CAM FİLMİYLE İLGİLİ SON KARARI BAŞBAKAN YILDIRIM VERECEK

Büyük tartışmalara neden olan ve kamuoyunun merakla beklediği arabalara takılan cam filmine nasıl bir kriter getirileceğine ilişkin son kararı Başbakan Yıldırım verecek.

Tarih : 17 Aralık 2017, 12:30
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ortak toplantı yaparak nasıl bir uygulama olabileceğine yönelik çalışmalarını tamamladı. Oluşturulan mutabakat alternatifli olarak Başbakan Yıldırım'a sunulacak ve uygulama Başbakan'ın kararı çerçevesinde açıklanacak.

"CAM FİLMİNDE SON KARARI BAŞBAKAN VERECEK"

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Milliyet'e yaptığı açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü, Sanayi Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanı, ben ve müsteşarlarımız ile bir toplantı yaptık. Bu toplantıda bizim bakanlık ve emniyet görüşlerini söyledi. Emniyet ile bizim mutabakatımız var gibi. Konsensus sağlanmış bir metni Sayın Başbakanımıza arz edeceğiz. Süleyman Bey ile gideceğiz. Onun talimatlarına göre düzeltip, nasıl talimat veriyorlarsa, onu yayınlayacağız. Son kararı Başbakan verecek" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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