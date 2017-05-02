

Geçtiğimiz günlerde duyurulan ve tanıtım videosu yayınlanan Call of Duty WWII, Infinite Warfare'yi geri bıraktı. İşte karşılaştırmanın detayları.



Geçtiğimiz günlerde yeni Call of Dutyoyunu duyurulmuş ve yapımın İkinci Dünya Savaşı'nda geçeceği resmiyet kazanmıştı. Bu gelişme ile seri, hayranlarının kalbini yeniden kazandı. Zira bir önceki oyun InfiniteWarfareile WWII'ninYoutube'deki tanıtım videolarına gelen tepkilerin farkı bunu kanıtlar nitelikte. Bu anlamda Call of Duty WWII, Infinite Warfare'yi geri bıraktı.



Bundan 11 ay önce Call of Duty Infinite Warfare için resmi tanıtım videosu yayınlanmıştı. Oyuncular bu konuda büyük bir dayanışma göstererek ‘videoyu beğenmeme' rekoru kırdılar. Zira oyuncular, fütüristik temadan sıkılmıştı. Zira bu fütüristik temaya sahip oyunlar saf FPSdeğerini kaybediyordu. Drone, jetpack, duvarda yürüme gibi özellikler oyuncuların görmek istediği şeyler değildi. Dolayısıyla Infinite Warfare, tam 3milyonbeğenmemealdı ve bu alanda rekor kırdı. Özellikle rakip oyun Battlefield1ile yakın dönemlerde yayınlanan video, rakibinden bu alanda büyük bir farkı yemişti.



Activison, COD WWIIile oyunculara istediğini verince oyuncular da videoyu beğendi. Infinite Warfare 38 milyongörüntülenmede573binbeğenme ve 3 milyonbeğenmeme almıştı. WWII ise sadece 4 günde 851 bin beğenmeile selefini geride bırakmakta zorlanmadı. WWII ayrıca13 milyongörüntülenme 74 binbeğenmeme aldı.



Görünen o ki; Activison ve Sledgehammeriçin işler şimdilik yolunda gidiyor. Bakalım COD WWII,çıktığında beklentileri karşılayabilecek mi?



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