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call of duty: wwıı için yeni detaylar ortaya çıktı

CALL OF DUTY: WWII İÇİN YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Geçtiğimiz günlerde doğrulanan Call Of Duty: WWII için yeni detaylar ortaya çıktı. Bakalım oyun bize neler sunacak?

Tarih : 27 Nisan 2017, 11:13
Puan Ver : Call Of Duty: Wwıı İçin Yeni Detaylar Ortaya Çıktı(5/10)4


Geçtiğimiz günlerde doğrulanan Call Of Duty: WWII için yeni detaylar ortaya çıktı. Bakalım oyun bize neler sunacak?



Bir süredir oyun dünyasında yeni Call of Dutyoyununun seriyi köklerine dönmek amacıyla İkinci Dünya Savaşı'nıişleyebileceği dedikoduları dönüyordu. O dedikodular gerçeğe döndü ve geçtiğimiz günlerde Call of Duty'nin yeni oyunun 26 Nisan'da tanıtılacağı duyuruldu. Şimdi de Call Of Duty: WWIIiçin yeni detaylar ortaya çıktı.



Detaylar oyun için hazırlanmış bir reklamda ortaya çıktı. Reklama göre oyunun hikaye modunda “zulmün eşiğindeki bir dünyada özgürlüğünü korumak için savaşan bir askerin hikayesi” işlenecek. Çoklu oyuncu modunda ise haritalar, tahmin edebileceğiz üzere İkinci Dünya Savaşı'nın geçtiği yerlerde konumlandırılmış. Reklamda ayrıcaCall of Dutytopluluğuyla iletişim kurmak için etkileyici ve yeni yollar olduğundan bahsediliyor. Ayrıca oyunu ön sipariş edenlerin özel betaya katılabilecekleri belirtiliyor.



Ancak bu reklam sızıntısının da gerçek olup olmadığı henüz doğrulanmış değil. Eğer doğru olduğunu kabul edersek çok şaşırtıcı bilgilerle karşılaştığımızı söyleyemeyiz. Ön sipariş verenlerin kapalı betayakatılacak olmaları en önemli detay olarak görünüyor. Zira İkinci Dünya Savaşı'nı konu alan oyunlarda konu genelde hep aynı oluyor. Haritaların da bu bölgelerde geçmesi oldukça normal. Yine de yeni detayları öğrenmek serinin hayranları için motive edici olabilir. Zira seri, uzun zamandır bilim kurgu teması ile savaşları geleceğe hatta uzaya taşımıştı. Hatırlatmak gerekirseCall Of Duty: WWII, 26 Nisan'da yani 3 gün sonra tanıtılacak.



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