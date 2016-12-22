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call of duty ınfinite warfare satışları sanıldığından daha iyi

CALL OF DUTY INFİNİTE WARFARE SATIŞLARI SANILDIĞINDAN DAHA İYİ

Çıkışından itibaren sayısız eleştiriye konu alan ve CoD serisinin bitişi olarak görülen Call of Duty Infinite Warfare, en çok satanlar listesinde zirveyi kucaklamaya devam ediyor. Peki listenin alt sıralarında hangi oyunlar yer alıyor?

Tarih : 22 Aralık 2016, 09:39
Puan Ver : Call Of Duty Infinite Warfare Satışları Sanıldığından Daha İyi(6/10)3


Çıkışından itibaren sayısız eleştiriye konu alan ve CoD serisinin bitişi olarak görülen Call of Duty Infinite Warfare, en çok satanlar listesinde zirveyi kucaklamaya devam ediyor. Peki listenin alt sıralarında hangi oyunlar yer alıyor?



 



Call of Duty Activision tarafından geliştirilen birinci şahıs bir oyun. Seri şüphesiz oyun sektöründe çok farklı bir yer edinmiş iken, oyunun temasının yavaş yavaş geleceğe yönlenmesi kullanıcıların tepkisini çekmişti. Serinin 13. oyunu olan ve 4 Kasım 2016 tarihinde çıkışını gerçekleştiren Call of Duty: Infinite Warfare, birçok kullanıcı tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu. Bu tepkinin en büyük göstergesi şüphesiz oyunun çıkış videosunun 3.402.906 beğenmeme almış olması. Fakat bunca olumsuz eleştiriler ve belirtilere karşın serinin yeni oyunu en çok satanlar listesinde zirvelerde yer almayı biliyor. Birkaç haftadır İngiltere'de birinci sıradan inmeyen oyun bu başarısı tepki gösteren kişilere nispet yapacak cinsten. FIFA 17 ve Batllefield 1 gibi büyük çıkışlar yapan oyunların önüne bile geçmeyi başaran Call of Duty: Infinite Warfare, tahtını ne kadar koruyabilecek tartışma konusu. Tam listeyi aşağıdan inceleyebilirsiniz.



En Çok Satan Oyunlar



Call of Duty: Infinite Warfare (Activision)

FIFA 17 (EA Sports)

Battlefield 1 (EA Games)

Watch Dogs 2 (Ubisoft)

Grand Theft Auto V (Rockstar Games)

Final Fantasy XV (Square Enix)

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition (Bethesda Softworks)

Dishonored 2 (Bethesda Softworks)

Steep (Ubisoft)

Mafia III (2K Games)



Ayrıca oyunun ülkemizde 209 TL gibi bir fiyatı bulunuyor. 



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