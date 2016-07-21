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call of duty: ınfinite warfare pc gereksinimleri

CALL OF DUTY: INFİNİTE WARFARE PC GEREKSİNİMLERİ

Infinity Ward tarafından geliştirilen ve Activision tarafından yayınlanacak Call of Duty: Infinite Warfare, birkaç ay içerisinde satışa sunulacak. Peki yapımın PC sürümü neler talep edecek?

Tarih : 21 Temmuz 2016, 13:09
Puan Ver : Call Of Duty: Infinite Warfare Pc Gereksinimleri(5/10)5


Infinity Ward tarafından geliştirilen ve Activision tarafından yayınlanacak Call of Duty: Infinite Warfare, birkaç ay içerisinde satışa sunulacak. Peki yapımın PC sürümü neler talep edecek?



Call Of Duty, dünyanın en popüler savaş simülasyonu serilerinden biri, hatta spesifik olmak gerekirse; rahatlıkla ilk onda olduğunu söyleyebiliriz. Ne var ki yapımın son halkası Call of Duty: Infinite Warfare, piyasaya sürülmeden önce bazı hayal kırıklıkları yaşadı. Yapımın, tanıtım videosu, YouTube'da, en sevilmeyen ikinci fragman olarak tarihe geçti. 2 milyondan fazla YouTube kullanıcısı, günümüz tabiriyle fragmanı “eksiledi”.



 



Bu başarısızlıktaki en büyük faktör, Call of Duty Infinite Warfare'in gerçek dünyadan koparılarak uzayda geçeceğinin ortaya çıkmasıydı. COD'un kemik müdavimlerinin bu tür radikal değişikliklerden fazla hoşlanmadığını söylememiz mümkün.



Ancak bize göre, yapım başarılı olursa Call of Duty'nin önünde inanılmaz imkanlar açılabilir hatta yapım Halo gibi oyun mucizelerine bile meydan okuyabilir. Yapımın başarılı olup olmayacağını zaman gösterecek. Oyun, 4 Kasım 2016'da PC, Xbox One ve Sony PlayStation 4 platformlarında satışa sunulacak.



Yapımın PC sistem gereksinimleri de sızdı.



Asgari Sistem Gereksinimleri



İşletim Sistemi: Windows 7 (64 bit)

İşlemci: Intel Core İ3-530 2.9 GHz  veya AMD Phenom X4 810

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 470 veya AMD Readon HD 6970

Ram: 6 GB

Saklama Alanı Alan: 60 GB

DirectX: DirectX 11



Önerilen Sistem Gereksinimleri



İşletim Sistemi: Windows 7 (64 bit)

İşlemci: Intel Core İ7-4785T 4-Core 2.2 GHz  veya AMD FX 8320

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 960 2 GB veya AMD Readon R9 380

Ram: 8 GB

Saklama Alanı: 60 GB

DirectX: DirectX 11



 



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Etiketler: Call  Of  Duty  Infinite  Warfare  Pc  Gereksinimleri    haber

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