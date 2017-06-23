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call of duty 4 modern warfare hayranlarına müjde

CALL OF DUTY 4 MODERN WARFARE HAYRANLARINA MÜJDE

Call of Duty 4 Modern Warfare hayranlarına müjde Amazon'dan geldi. Efsane oyunun yenilenmiş sürümü, bugün itibariyle ayrı olarak satılmaya başlandı.

Tarih : 23 Haziran 2017, 10:47
Puan Ver : Call Of Duty 4 Modern Warfare Hayranlarına Müjde(8/10)8


Call of Duty 4 Modern Warfare hayranlarına müjde Amazon'dan geldi. Efsane oyunun yenilenmiş sürümü, bugün itibariyle ayrı olarak satılmaya başlandı.



Activision'un CODserisinin en beğenilen yapımlarından biri, şüphesiz ki COD 4: Modern Warfare'ydi.Oyuncular bu oyunu yeniden oynamak istiyordu. Activisionbu isteği yerine getirdi getirmesine ancak oyuncuların firmanın son oyunu Infinite Warfare‘yi de satın almaları gerekiyordu. Bu her oyuncunun istediği bir şey değildi. Bir süredir de COD 4: Modern Warfare'nin yenilenmiş halinin tek başına satılacağını söylentileri dolaşıyordu. Amazon'danCall of Duty 4 Modern Warfare hayranlarına müjde geldi.



Call of Duty 4: Modern Warfare,Amazon Japonya'da listelendi. Sitedeki bilgiye göre oyun, içinde bulunduğumuz gün olan 20Hazirantarihi itibariyle çıkışını yaptı. Bundan önceki söylentilerde oyunun 20 – 27 Hazirantarihleri arasında çıkışını yapacağı tahmin ediliyordu. Sızıntı sayesinde oyunun fiyatı da belli oldu. Yeni yapımlardan ucuz olan yapım, 39,99 Dolar'dan satışa sunuldu. Ancak bunun yenilenmiş, eski bir oyun için pahalı bir rakam olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle ülkemizdeki fiyatı da bir hayli yüksek olacaktır.



Activison, sevilen oyunu Call Of Duty: Modern Warfare Remastered'i ayrı olarak satmaya başlayarak iyi bir iş yaptı diyebiliriz. Zira bu seçenek hem oyunculara hem firmaya olumlu yansıyacaktır. Call of Duty 4: Modern Warfare Remastered,Infinite Warfare ile birlikte 4 Kasım 2016‘da satışa sunulmuştu.



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Etiketler: Call  Of  Duty  4  Modern  Warfare  Hayranlarına  Müjde    haber

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