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çalışmadan emeklilik için 3 formül

ÇALIŞMADAN EMEKLİLİK İÇİN 3 FORMÜL

Çalışma imkanı bulamayan kadınların emeklilik için bazı avantajları bulunuyor. Özellikle isteğe bağlı sigorta ile kadınlar kendi primlerini ödeyerek hem emeklilik hakkına kavuşabiliyor hem de sağlık hizmetlerinden yararlanıyor.

Tarih : 26 Nisan 2017, 17:39
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İSTEĞE BAĞLI SİGORTA



Yukarıda da belirttiğimiz gibi çalışmadan emeklilik imkanı bu şekilde sağlanıyor. Hiçbir sigortası olmayan ya da çalışmayan ev kadınları 18 yaşından büyük olmaları şartı ile Sosyal Güvenlik Kurumu'na giderek kendilerini sigortalı yaptırabilirler. Bu şekilde her ay prim ödeyerek emeklilik hakkına kavuşabilirler. Bunun için bir işleme de gerek yok. Sadece bir dilekçe yeterli. Bu şekilde prim ödeyenler aynı zamanda sağlık hizmetlerinden de ücretsiz yararlanabiliyor. Üstelik bakmakla yükümlü oldukları kişiler de bu hakkı kullanabiliyor.



VERGİSİZ ESNAFLIK



Evde kendi imkanlarıyla üretim yapan kadınlar hem esnaf sayılıyor hem vergi vermiyor hem de sigortalı olup emeklilik imkanına kavuşuyor. Vergi kanununda düzenlenen "Esnaf Muaflığı' ev kadınları için de büyük bir avantaj getiriyor.



Milyonlarca kadın evde giyecek, yiyecek, süs eşyası üreterek satıyor. Bu tür işleri yapanlar vergi dairelerine başvurduklarında 'Esnaf Muafiyet Belgesi' alabiliyor. Belgeyi alanlar 3 yılda bir bunu yenilemek zorundalar. Bu belge karşılığında bir bedel de ödenmiyor.



 



kaynak:sabah








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