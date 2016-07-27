ÇALIŞMA BAKANLIĞI'NDA BİN 180 KİŞİ AÇIĞA ALINDI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarında toplam bin 180 kişi açığa alındı. Alınan bilgiye göre, soruşturma kapsamında, Sosyal Güvenlik Kurumunda (SGK) 900, Devlet Personel Başkanlığında 23, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile İŞKUR'da 257 olmak üzere toplam bin 180 kişi görevden uzaklaştırıldı.Soruşturma kapsamında çalışmaların devam ettiği ve sayının artmasının beklendiği öğrenildi.
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